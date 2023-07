Atp Mallorca 2023: Eubanks batte Mannarino in finale e vince il primo titolo in carriera

Christopher Eubanks batte Mannarino in finale e vince l’Atp 250 di Mallorca 2023. Primo titolo in carriera per il 27enne americano, arrivato nel tennis dei grandi in un età piuttosto avanzata, che vince senza particolari difficoltà con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 4 minuti di gioco. Esce sconfitto Mannarino nonostante la sua grande esperienza su erba, oltre 80 vittorie su questa superficie. Vittoria che permette a Eubanks di fare un balzo di 40 posizioni in classifica. L’americano, che prima del torneo era numero 77 della classifica Atp, sale al 33° posto a due punti da Hanfmann e a 5 punti dall’ultimo della top 30 Shelton, battuto nel corso di questo torneo. Ottima iniezione di fiducia per lo statunitense, che martedì 4 luglio farà il suo esordio a Wimbledon contro il terraiolo Monteiro. Mannarino dovrà smaltire la delusione per la finale persa per poi giocare anche lui il 4 luglio il primo turno dei Championships contro il russo Shevchenko.