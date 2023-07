Golf, British Masters 2023: Guido Migliozzi nel gruppo di testa dopo il penultimo round

Guido Migliozzi in evidenza in Inghilterra, mentre va avanti il conto alla rovescia per la Ryder Cup. L’azzurro, dopo il terzo e penultimo round del British Masters, con un parziale di 68 (-4) su un totale di 209 (71 70 68, -7) colpi, fa parte del gruppone di testa che conta sei giocatori. Oltre al vicentino, guidano la classifica gli inglesi Oliver Wilson, Andy Sullivan e James Morrison, il danese Niklas Norgaard e l’olandese Joost Luiten. Al The Belfry (par 72) di Sutton Coldfield, Migliozzi ha firmato un eagle (alla buca 3, par 5) e tre birdie, con un bogey. Uno score che gli ha permesso di abbandonare la tredicesima posizione e che gli concede ora di sognare il quarto successo in carriera sul DP World Tour, il primo dal settembre 2022 quando trionfò all’Open di Francia. Con una vittoria, Migliozzi rilancerebbe le sue ambizioni per un posto in Ryder Cup, in programma al Marco Simone Golf & Country Club dal prossimo 29 settembre all’1 ottobre.