F1 Sprint Race GP Austria 2023, Russell: “Mi piacciono queste condizioni, ma sono difficili”

Il pilota della Mercedes, George Russell, ha parlato dopo l’ottavo posto arrivato alla Sprint Race del Gran Premio d’Austria 2023 di F1. Ecco le sue parole: “Con queste condizioni era difficile vedere dietro un’altra macchina se ci sono solo spruzzi o se la pista è davvero ancora bagnata. Molto difficile giudicare, ma ero fiducioso che la pista fosse abbastanza asciutta, anche se in quel momento mancavano soltanto 13 giri”.

E ancora: “Ho detto al team che se fossimo stati in qualifica avrei optato per le gomme slick. Mi piacciono queste condizioni e ho fiducia quando avviene il passaggio da intermedia a slick. Lo avevo alla squadra 2 giri prima circa, ma stava a loro stabilire se valesse la pena correre quel rischio. È stata una bella gara. Sarebbe stato noioso se ci fosse stato l’asciutto per tutto il tempo. Continuo a pensare però che le gare sprint siano troppo corte. Le medie durano 30 o 40 giri. Una gara di 24 giri sarebbe stata facile da fare per chiunque“.

Per concludere: “Problema allo sterzo? È stato strano e non l’avevamo mai sperimentato prima. È stato un peccato. Il ritmo andava bene ed avevo le morbide nuove, potevo arrivare tra i primi cinque. Ero più fiducioso ad inizio anno, adesso sto lottando molto di più e ho fatto un passo indietro rispetto al resto della concorrenza, dobbiamo capire come migliorare per domani e per Silverstone”.