Concacaf, rissa Usa-Messico: quattro giornate di squalifica per McKennie, tre turni a Dest

Lungo stop per i quattro giocatori espulsi in occasione della semifinale della Nations League 2023 tra Stati Uniti e Messico. La Concacaf ha infatti fermato per quattro giornate Weston McKennie, mentre Sergino Dest dovrà scontare tre turni di stop. Tra le fila dei messicani, invece, squalificato per quattro giornate Cesar Montes; un turno in meno per Gerardo Arteaga, che dovrà stare fermo per tre partite. I fatti risalgono al match del 15 giugno, terminato 3-0 in favore degli statunitensi ma caratterizzato da una maxi-rissa con sfottò e maglie strappate.

