Atp Los Cabos 2024, sorteggiate le qualificazioni: Cobolli è il numero uno del seeding

Veloce trasferimento dalla Florida al Messico per Flavio Cobolli, che poche ore dopo essere stato eliminato nei quarti dell’ATP di Delray Beach da Frances Tiafoe, dovrà scendere in campo nel primo turno di qualificazioni dell’ATP 250 di Los Cabos. In Messico il tennista romano è il numero uno del tabellone cadetto ed esordirà contro il nipponico Sho Shimabukuro. Eventualmente, al secondo e decisivo round, potrebbe trovare Nicolas Moreno de Alboran, contro il quale aveva perso pochi giorni fa negli States prima di essere ripescato come lucky loser. Lo statunitense debutta contro Marc Polmans.