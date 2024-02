Atp Rio de Janeiro 2024, il tabellone di qualificazioni: Darderi e Pellegrino al via

Dopo due splendide settimane in Argentina, prosegue a Rio de Janeiro la campagna sul rosso sudamericano per Luciano Darderi. Il tennista italo-argentino, numero uno del seeding, è infatti nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Per lui esordio contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, per poi eventualmente incrociare il vincente di Molcan-Meligeni Alves. Al via anche Andrea Pellegrino, atteso da un esordio complicato contro la terza testa di serie Thiago Agustin Tirante.