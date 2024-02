Mazzarri scaccia le critiche e crede nella rimonta Champions, ma col Genoa il Napoli può solo vincere

L’amuleto Genoa sulla strada, lastricata di difficoltà, della rimonta Champions del Napoli. Sette punti da recuperare in quindici giornate per la squadra azzurra in chiave quarto posto, un’impresa – perché tale è anche se stiamo parlando dei campioni d’Italia in carica – che non è nulla in confronto con quella di Walter Mazzarri ai tempi della Reggina penalizzata, ma che quest’anno non parte sotto una buona stella. Da quando è arrivato, il tecnico livornese nella sua seconda esperienza sulla panchina partenopea non ha certo dato la scossa dopo il disastro di Garcia, tutt’altro: sono arrivate poche vittorie, sono stati persi gli scontri diretti, il gioco si è involuto ulteriormente e in fase offensiva le difficoltà moltiplicate.

E a tre giorni dal Barcellona in Champions, le certezze sono pochissime, nemmeno quelle legate al modulo. Difesa a tre, a quattro, non è quello il discorso, ma la fragilità degli azzurri e l’incapacità di far fronte alle assenze. Quella di Osimhen è destinata a terminare, se non oggi col Grifone, contro cui il Napoli è rimasto imbattuto in venti degli ultimi ventuno incroci, nella prossima partita, anche se bisognerà capire in che condizioni è tornato il nigeriano, mentre in mezzo al campo c’è l’incognita del partente Zielinski. Altre gatte da pelare per l’esperto allenatore toscano, che in conferenza rivendica però i risultati e scaccia via le critiche, definendole come pretestuose. A ogni modo, come sempre la risposta è affidata al campo: bisogna vincere, non c’è altro da fare, contro una squadra reduce a sua volta da un ko, ma precedentemente con una serie aperta di risultati positivi e dunque da prendere assolutamente con le molle.

E’ un Napoli imbattuto da 13 gare casalinghe contro il Genoa in Serie A, ed è un record. Al contempo, il Napoli ha perso otto delle 23 partite giocate fin qui in questo campionato, con Spalletti erano state prima sette e poi quattro. Soltanto una volta in questa stagione il Genoa ha perso due partite di fila, era accaduto tra Milan e Atalanta, poi al massimo un ko intervallato da un risultato positivo, mentre sono quattro di fila le trasferte senza sconfitte e la serie è ancora aperta: ma il Grifone ha un bel problema: non ha mai segnato dopo il 90′ ed è la squadra che ha subito più gol nel recupero, minuti in cui dal canto suo la squadra partenopea è tra le specialiste, avendo vinto così l’ultima in casa col Verona.