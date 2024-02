Atp Los Cabos 2024: primo titolo in carriera per Thompson, sconfitto in finale Ruud

La prima volta non si scorda mai, specialmente all’età di quasi 30 anni. Jordan Thompson ha finalmente conquistato il primo titolo in carriera e l’ha fatto in Messico, laureandosi campione dell’ATP 250 di Los Cabos 2024. L’australiano, che finora vantava al massimo due finali a ‘s-Hertogenbosch, ha messo la ciliegina sulla torta ad una settimana da incorniciare – in cui ha battuto, tra gli altri, Alexander Zverev dopo 3h42’ di gioco – superando nell’atto conclusivo il più quotato Casper Ruud, quarta forza del seeding.

6-3 7-6 il punteggio del match, particolarmente rocambolesco, durato poco più di due ore. Nel parziale d’apertura, Thompson ha ottenuto il break decisivo nel sesto gioco, ma ha rischiato grosso al servizio, dovendo annullare un totale di sei palle break. Nella seconda frazione, invece, è stato Ruud a partire meglio, issandosi sul 2-0, salvo poi perdere cinque dei seguenti sei giochi. L’australiano ha dunque servito per il match sul 5-4, ma non è riuscito a chiudere. Poco male perché l’ha fatto di lì a breve al tie-break, vinto per 7 punti a 4. A partire dalla prossima settimana, Thompson ritoccherà il proprio best ranking, salendo in 32^ posizione.