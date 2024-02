Sci alpino: annullato anche il secondo super-G in Val di Fassa dopo la nevicata nella notte

Il meteo non lascia scampo: cancellato anche il secondo super-G in programma in Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino. Come comunicato dalla Fis in una nota, giuria e comitato organizzatore hanno optato per l’annullamento della gara “a causa della nevicata notturna e delle attuali condizioni della pista“. Non è migliorata dunque la situazione rispetto a 24 ore prima, quando era già stato cancellato il primo super-G per via della troppa neve caduta in pista. La Coppa del Mondo saluta dunque l’Italia e si sposta in Scandinavia, dove sono in programma nei prossimi due weekend le tappe di Kvitfjell (Norvegia) – una discesa e un superG – e Are (Svezia) – un gigante e uno slalom.