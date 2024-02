Atp Los Cabos 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Los Cabos 2024, torneo che si svolgerà da lunedì 19 a sabato 24 febbraio sui campi in cemento outdoor della città messicana. Prosegue la trasferta nordamericana di Matteo Arnaldi, il quale dopo la precoce sconfitta in Florida sarà progonista in un evento che vedrà al via diversi top-20, quali Rune, Zverev, Tsitsipas, De Minaur e Ruud.

La diretta televisiva del Atp 250 di Los Cabos 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo ATP 250 di Los Cabos, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste. Di seguito il programma nel dettaglio e la copertura tv completa del torneo ATP 250 di Los Cabos 2024.

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO – LIVE dalle 00:00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO – LIVE dalle 00:00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO – LIVE dalle 00:00 (quarti di finale)

VENERDÌ 23 FEBBRAIO – LIVE dalle 00:00 (semifinali)

SABATO 24 FEBBRAIO – LIVE dalle 03:00 (finale)

DOMENICA 25 FEBBRAIO – LIVE dalle 04:00 (finale)