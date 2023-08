Atp Los Cabos 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 1 agosto

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 1 agosto dell’Atp di Los Cabos 2023. Sul cemento messicano del ‘Mifel Tennis Open by Telcel Oppo’ esordio per Alex de Minaur, numero 5 del tabellone, atteso dal qualificato Mansouri. A seguire, la wild card locale Pacheco Mendez sfida il cileno Jarry, numero 6 del seeding. Sul Grandstand, invece, impegnato l’ottavo favorito del draw, il bielorusso Ivashka. Di seguito il programma completo di giornata, con orari italiani.

ESTADIO MEXTENNIS

Ore 3, De Minaur vs Mansouri

A seguire, Pacheco Mendez vs Jarry

Non prima delle 6, Gojo vs Garin

GRANDSTAND

Ore 3, Jung vs Escobedo

A seguire, Zhukayev vs Ivashka

COURT 1

Ore 3, Koepfer vs Barrios Vera

A seguire, Virtanen vs Duckworth