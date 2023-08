Atp 500 e Wta 500 Washington 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 1 agosto

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 1 agosto dell’Atp 500 e Wta 500 di Washington 2023. Sul cemento del ‘Mubadala Citi DC Open’ fanno il loro esordio anche molte teste di serie. Esordio per Ben Shelton, Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz, Sebastian Korda Frances Tiafoe al maschile, mentre tra le donne scenderà in campo la padrona di casa Madison Keys, numero 7 del seeding. Di seguito il programma completo, con orari italiani.

Stadium

Ore 18, Shelton vs Shang

A seguire, Dimitrov vs McDonald

Non prima delle 22, Baptiste vs Pliskova

Non prima dell’1, Karatsev vs Tiafoe

Non prima delle 2.30, Zheng vs Keys

John Harris

Ore 18, Cirstea vs Martic

Non prima delle 20, Brady vs Kalinina

A seguire, Hurkacz vs Mmoh

A seguire, Pera vs Fernandez

A seguire, Korda vs Shevchenko

Grandstand

Ore 18, Stearns vs Frech

A seguire, Harris vs Nishikori

Court 4

Ore 18, doppio

A seguire, Daniel vs Kokkinakis

A seguire, Ruusuvuori vs Nishioka

Court 5

Ore 18, doppio

A seguire, doppio

A seguire, Anderson vs Thompson