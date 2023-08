Juventus, Locatelli: “Rammarico per l’Europa ma sarà anno di rinascita”

Manuel Locatelli pensa al prossimo campionato di Serie A con la volontà di voltare pagina dopo le ultime vicende che hanno coinvolto la Juventus e che hanno comportato l’esclusione dalla Conference League. “C’è un po’ di rammarico, perché è una competizione europea, ma io credo che sia un passo importante per chiudere questo tema e per focalizzarci sul campo. Abbiamo campionato e Coppa Italia, sono due obiettivi e credo che si possa parlare di rinascita”. Queste le parole del centrocampista bianconero, intervistato da Sky Sport negli Stati Uniti.

“E’ una fase di ricostruzione, abbiamo i nostri obiettivi: sicuramente è importante tornare in Champions League e poi sognare non costa nulla – prosegue –La cosa più importante è tornare ad avere entusiasmo. Abbiamo fatto un’annata molto difficile noi giocatori, come tutti, e ce la siamo portata sulle spalle. Personalmente so che devo fare di più, sono qui, sono molto ambizioso e credo di dovere dare tanto. E’ questo il mio obiettivo di quest’anno”.

E sulla Nazionale dice che “è’ un altro obiettivo. Le ultime convocazioni sono state un po’ altalenanti. Vorrei andare all’Europeo e giocarlo. E quindi sicuramente la Juve deve essere la strada per la Nazionale”.