Atp Indian Wells 2023: Sinner approda agli ottavi di finale, Mannarino battuto in due set

Il tennista azzurro, Jannik Sinner, approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023, battendo in due set il francese Adrian Mannarino. L’altoatesino ha vinto con il punteggio di 7-6 6-4, giocando un match solido al servizio e concedendo poche chances all’avversario. La partita tuttavia non è stata semplice per l’azzurro, chiamato anche ad annullare un set point sul 5-6 nel tiebreak del primo set. Dopo averlo neutralizzato però Sinner è stato abile a chiudere sul 9-7 il tiebreak, portando a casa dunque il primo parziale. Anche il secondo set poi è stato caratterizzato da grande equilibrio, ma sul 4-4 pari l’azzurro è stato bravo a sfruttare le uniche due palle break del match e a chiudere poi per 6-4.

Tra gli altri big, protagonisti in serata e nella notte, successo per Alcaraz contro Griekspoor, con il punteggio di 7-6 6-3. Bene anche Fritz, vittorioso 6-1 6-2 contro Baez, mentre sconfitta per Holger Rune contro l’esperto Stan Wawrinka. Lo svizzero, prossimo avversario di Sinner, si è imposto in tre set, con il punteggio di 6-2 6-7 7-5.