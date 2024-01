Atp Hong Kong 2024, Rublev vince il torneo: Ruusuvuori sconfitto in finale

Quindicesimo sigillo per Andrey Rublev. Il tennista russo si aggiudica l’Atp 250 di Hong Kong (cemento) e lo fa sconfiggendo in finale il finlandese Emil Ruusuvuori con lo score finale di 6-4 6-4 dopo un’ora e diciotto minuti di finale. Rublev ha rispettato in pieno il pronostico di favorito e ha cominciato questo 2024 come meglio non poteva. Percentuali incredibili al servizio per lui: basti pensare che ha portato a casa il 73% di punti vinti con la prima e il 78% con la seconda.

LA CRONACA

Pronti via il primo game è già pieno di insidie per il tennista finlandese: Rublev non sfrutta un appetitoso 15-40 e Ruusuvuori in qualche modo tiene il game di apertura. L’equilibrio regna sovrano, i games vanno via senza sussulti, almeno sino al 3-3: nel settimo gioco arriva il primo strappo dell’incontro ed è a favore del russo che vola sul 4-3. Rublev ha la possibilità di chiudere il set in risposta, ma Ruusuvuori gli annulla un paio di set point e lo costringe a servire per la prima frazione di gioco. Il game è lottato, serrato, ma alla fine il russo annulla una palla break, l’unica concessa in tutta la partita, e chiude i conti: 6-4.

Il secondo set vola via in un lampo. Nessun game ai vantaggi, chi serve domina in lungo e in largo senza particolari patemi d’animo. Almeno per i primi otto games: infatti si arriva sul 4-4 con la pressione che sale e ne fa le spese Ruusuvuori che incappa in un turno di servizio nefasto, cede la battuta e di fatto cede anche la partita. Rublev non trema, continua a servire come un treno e chiude gioco, partita, incontro e torneo: 6-4 6-4.