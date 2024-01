Formazioni ufficiali Empoli-Milan, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Empoli e Milan, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Situazione sempre d’emergenza al centro della difesa per Pioli, che però negli ultimi giorni ha ritrovato Gabbia dopo il ritorno dal prestito. Indisponibili Chukwueze e Bennacer, entrambi partiti per la Coppa d’Africa. Andreazzoli ha perso Bastoni nel corso della settimana. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 7 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-MILAN

EMPOLI: Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Grassi, Maleh; Gyasi, Baldanzi, Cancellieri; Caputo.

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.