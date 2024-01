Atp Hong Kong 2024, Rublev sconfigge in rimonta Shang e raggiunge la finale: affronterà Ruusuvuori

Andrey Rublev ha rispettato il pronostico della vigilia ed ha staccato il pass per la finale dell’ATP 250 di Hong Kong 2024. Il tennista russo, accreditato della prima testa di serie, va a caccia di un titolo che sul cemento manca dal 2022 (Gijon) e lo contenderà in Asia ad Emil Ruusuvuori, che ha approfittato di una parte bassa del tabellone in cui sono usciti di scena tanti favoriti per raggiungere la sua seconda finale Atp. Molto simili le due semifinali, decise entrambe al terzo set e vinte in rimonta dal giocatore che aveva perso il primo parziale.

Rublev ha fermato la corsa di Junchen ‘Jerry’ Shang, primo classe 2005 a raggiungere una semifinale Atp. 4-6 6-2 6-3 il punteggio del match, in cui il giovane cinese è partito forte prima di calare (forse anche a causa di un problema fisico) ed inchinarsi alla superiorità e all’esperienza dell’avversario, capace di imporsi dopo 2h07′.

Nell’altra partita, invece, Emil Ruusuvuori ha sconfitto con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 l’austriaco Sebastian Ofner. 2h13′ la durata dell’incontro, che si è deciso di fatto nel finale del secondo set. Ofner ha infatti avuto una palla break per andare a servire per chiudere sul 6-5: non l’ha però sfruttata ed ha perso il servizio nel game seguente, cedendo così la frazione. Nel parziale decisivo, infine, a fare la differenza è stato il break arrivato nel quarto gioco.