Atp Hong Kong 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 6 gennaio

Entra nel vivo il torneo Atp di Hong Kong 2024. Sabato 6 gennaio si disputeranno infatti le due semifinali di singolare e l’ultima di doppio. Aprirà il programma l’incontro tra Ofner e Ruusuvuori, a seguire in campo il numero 1 del seeding Rublev, opposto al wonderkid cinese classe 2005 Shang. Di seguito il programma completo.

CENTRE COURT

ore 7.30 Ofner vs Ruusuvuori

a seguire (1) Rublev vs (WC) Shang

a seguire Behar/Pavlasek vs (2) Arevalo/Pavic