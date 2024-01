ATP Hong Kong 2024: Musetti fuori con Kotov, vittoria in due set per il russo

Termina al secondo turno l’avventura nel torneo ATP di Hong Kong di Lorenzo Musetti. Il carrarino ha infatti perso contro Pavel Kotov per 6-4 6-3, dimostrando di non aver ancora ritrovato la giusta condizione per potersela giocare sul cemento. Il primo set scorre via piuttosto velocemente, con i servizi a farla da padrone. Nel quinto game però l’equilibrio si rompe a favore di Kotov, bravo e cinico a sfruttare il primo passaggio a vuoto del suo avversario. Il russo gioca bene a rete e trova un gran passante di rovescio che gli consente di portare a casa il primo break dell’incontro. Nei game successivi il numero 67 del ranking ATP riesce ad amministrare comodamente il vantaggio accumulato e chiude 6-4 il primo set senza troppi patemi.

Nel secondo set arriva subito la prima chance di break per Musetti, ma Kotov è freddo e si salva. Anche nel secondo parziale l’equilibrio si spezza nel quinto game, ancora a favore del russo, che sfrutta gli errori del suo avversario. L’azzurro avrebbe anche l’opportunità di rientrare nel match ma il classe ’98 annulla le due palle break nei game successivi. Sul 5-3 sotto Musetti esce completamente dalla partita e Kotov ne approfitta per chiudere con il lob che vale il 6-4 6-3 in un’ora e 41 minuti di gioco. Nei quarti di finale il russo affronterà Emil Ruusuvuori, che nel pomeriggio ha sconfitto in tre set Karen Khachanov.