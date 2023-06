ATP Halle 2023, qualificazioni: Vavassori liquida Albot e passa il primo turno

Entrato come alternate nel tabellone di qualificazioni dell’ATP 500 di Halle solo grazie al forfait all’ultimo minuto di Max Purcell, Andrea Vavassori si è fatto trovare pronto e ha giocato un match spettacolare contro Radu Albot: il torinese ha conquistato il successo con lo score di 6-4 6-4 dopo 1 ora e 17 minuti di bel gioco. A funzionare benissimo è stato soprattutto il servizio per il numero 129 del mondo: 15 ace a fronte di 3 doppi falli, 83% di punti vinti con la prima – entrata nel 62% dei casi – e un ottimo 55% di resa sulla seconda, concedendo solo due palle break in tutto l’incontro e non subendo alcun break. Anche il moldavo ha tenuto un rendimento piuttosto elevato a dire il vero con la battuta, ma ha accusato due piccoli passaggi a vuoto – nel terzo game del primo set e nel nono gioco della seconda frazione – che si sono rivelati fatali contro un Vavassori così centrato e così determinato. Tra il piemontese e il main draw della manifestazione tedesca, c’è il numero 3 del seeding Marcos Giron.