MotoGP, pagelle Sprint Race Gp Germania 2023: Martin perfetto, Bagnaia solido. Marquez, quante difficoltà

Le pagelle della Sprint Race del Gran Premio di Germania, settima prova del Motomondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito del Sachsenring, dove domani andrà in scena la gara della domenica, la vittoria è andata a Jorge Martin che ha vinto per distacco su Francesco Bagnaia e Jack Miller. Davvero impressionante la prova dello spagnolo, che ha allungato dopo pochi giri e non ha ammesso repliche da parte degli avversari. Ai piedi del podio Luca Marini, che lotta a resiste al rientro di Johan Zarco e Brad Binder. Notte fonda per le moto giapponesi: Honda e Yamaha fuori dalla top-10, Marc Marquez chiude una gara al Sachsenring senza vincerla per la prima volta dal 2009 quando correva in 125. Di seguito i nostri voti ai protagonisti.

Le pagelle

Jorge Martin, voto 10 e lode

Semplicemente perfetto. Lo spagnolo parte forte nelle prime curve, rimane in scia ai primi in avvio, poi con grande cattiveria si prende la testa della corsa con un doppio sorpasso spettacolare ai danni di Bagnaia e Miller. Il suo ritmo è inarrivabile per tutti, dimostrando anche un gran feeling a livello di gomme. Domani atteso alla prova del nove, intanto si è preso anche il secondo posto nel Mondiale. Applausi.

Francesco Bagnaia, voto 8

Prova di grande maturità e lucidità per il leader del Mondiale, che nel finale giustamente non rischia alla morte per per cercare la difficile rimonta su Martin. Un brivido in avvio per una staccata totalmente sbagliata, per il resto ottima gestione e ulteriori punti pesanti messi in cascina in attesa della gara di domani.

Jack Miller, voto 8

Solita partenza fulminea per l’australiano, che fin da subito si mette a lottare con Martin e Bagnaia. Gli manca qualcosa nel finale, ma il suo podio non è mai stato in discussione. Ormai una certezza con la sua KTM.

Luca Marini, voto 7

Sofferenza nel finale, mai in grado di lottare davvero per il podio a livello di passo gara. Da capire se domani la storia sarà diversa, quando partirà ancora in prima fila accanto a Bagnaia. Bravo a difendere la quarta posizione negli ultimi giri con alcune staccate davvero notevoli.

Johan Zarco, voto 7

I commissari lo graziano per il suo sorpasso ai danni di Binder (anche per lui voto 7), lui ancora una volta dà dimostrazione di grande carattere e temperamento portando a casa il quinto posto. Mai domo.

Marc Marquez, voto 4.5

E’ il simbolo delle difficoltà in casa Honda (e Yamaha). Dà l’impressione di guidare sulle uova, sul circuito che lo ha visto vincere 11 volte in carriera. Chiude una gara al Sachsenring senza vincere per la prima volta dal 2009. Quando un undicesimo posto vale più di mille parole.