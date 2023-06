Dalla Francia: il Psg spaventa l’Arsenal, vuole Arteta per la panchina

Il Psg continua a puntare su Mikel Arteta per la panchina. Dalla Francia la testata RMC ha assicurato che i parigini siano entrati in trattative con l’allenatore spagnolo dell’Arsenal, sotto contratto fino al 2024 con i Gunners. Il tutto dopo che con Nagelsmann è arrivata la fumata nera e in virtù della certa separazione dall’attuale tecnico Christophe Galtier, che non ha soddisfatto in questa stagione.