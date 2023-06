Atp Halle, Bublik da applausi: punto magico contro Zverev (VIDEO)

di Redazione 2

Aleksandr Bublik strappa applausi contro Alexander Zverev nella semifinale dell’Atp Halle. Nel secondo set, sul punteggio di 5-5, il russo ha strappato il servizio al rivale con un gesto tecnico in grande stile. Niente da fare per Zverev, che non ha nascosto una smorfia di disappunto. Applausi invece per Bublik, che nel turno precedente ha superato Jannik Sinner, costretto al ritiro. Alla fine ha avuto la meglio in due set proprio Bublik, che si è imposto 6-3 7-5.