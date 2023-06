ATP Queen’s 2023, Alcaraz non lascia scampo a Korda: sfiderà de Minaur in finale

È sbocciato l’amore tra Carlos Alcaraz e l’erba: nell’ATP 500 del Queen’s, il numero 2 del mondo gioca sempre meglio con il passare dei giorni e sconfigge Sebastian Korda con il netto punteggio di 6-3 6-4. Il murciano si qualifica, così, per l’atto conclusivo nel club della regina e raggiunge la finale numero 14 della sua carriera, avendo vinto 10 delle 13 disputate fin qui (solo Musetti, Sinner e Norrie sono stati in grado di togliergli un trofeo dalle mani). Scivolato subito sotto di un break nella prima frazione, il prodigioso 20enne si è scosso e ha iniziato a metter su un vero e proprio show, lasciando lo statunitense con poco da fare e vincendo in 1 ora e 17 minuti. Alcaraz, che è ad un solo successo del tornare numero 1 del mondo, affronterà Alex de Minaur nella giornata di domani: l’australiano ha fatto valere tutte qualità che fanno di lui un eccezionale tennista da erba e ha sconfitto Holger Rune con lo score di 6-3 7-6, battendo il danese per la seconda volta su due scontri in questa stagione.

