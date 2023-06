ATP Halle 2023, programma e orari venerdì 23 giugno con Sinner-Bublik

È stato ufficialmente pubblicato il programma dell’ATP 500 di Halle per quel che concerne venerdì 23 giugno, giornata che sarà interamente dedicata ai quarti di finale: si partirà, alle ore 12, con la sfida tra Alexander Bublik e Jannik Sinner, per poi proseguire con quella che opporrà il beniamino di casa Alexander Zverev a Nicolas Jarry. Da non perdere anche la partita del primo favorito del torneo, Daniil Medvedev: l’ex numero 1 del mondo se la vedrà contro Roberto Bautista Agut.

ATP 500 HALLE – IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 23 GIUGNO

A partire dalle 12:00 – Bublik vs (4) Sinner

A seguire – (9) Zverev vs Jarry

A seguire – (1) Medvedev vs (8) Bautista Agut

Non prima delle 17:30 – Rublev/Hanfmann vs Griekspoor/Hurkacz