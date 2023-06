Milan, Tonali vicino alla firma con il Newcastle: attesa in serata

Beppe Riso, agente di Sandro Tonali, ha lasciato l’hotel in cui ha incontrato gli emissari del Newcastle per discutere del passaggio del centrocampista in Premier League. Evasivo sullo stato della trattativa, ha semplicemente confermato indirettamente l’operazione con una battuta. Riso e gli agenti del Newcastle sarebbero ora attesi in Romania, dove Tonali giocherà questa sera in Nazionale Under 21 nella sfida alla Francia, per gli Europei di categoria. La firma per il passaggio avverrà lì.