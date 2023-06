Atp Halle 2023: Bolelli e Vavassori in finale nel doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in finale nell’Atp di Halle 2023. In Germania coppia inedita con Bolelli, orfano del compagno storico Fognini a causa di problemi fisici, si è affidato a Vavassori per la rincorsa al titolo. I due azzurri hanno sconfitto 6-3 6-7(0) 10-7 la coppia formata dal brasiliano Marcelo Demoliner e dal tedesco Andreas Mies. In finale affronteranno i vincitori della seconda semifinale tra i tennisti di casa Oscar Otte/Jan-Lennard Struff e il duo brasil-australiano Marcelo Melo/John Peers.