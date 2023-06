Inter, Gazzetta: in arrivo Azpilicueta, nei prossimi giorni le visite mediche

Inter, è in arrivo Azpilicueta. La società nerazzurra avrebbe concluso il secondo ‘colpo di mercato’, portando a Milano il difensore che già la scorsa estate voleva lasciare i Blues per trasferirsi a Barcellona, a causa del poco spazio trovato in rosa. Per la formazione di Inzaghi invece potrebbe essere un rinforzo, pronto per lui un biennale. Il giocatore sarà in città nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche.