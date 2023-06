MotoGP GP Olanda 2023, Vinales: “Convinto che il nostro potenziale sia alto”

Il pilota dell’Aprilia, Maverick Vinales, dopo aver chiuso la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2023 di MotoGP in quinta posizione, si è detto felice per la velocità della sua moto: “Sono soddisfatto di queste prime due sessioni. Sono convinto, e lo dico sinceramente, che il nostro potenziale sia alto e non ancora totalmente esplorato. Un weekend difficile come quello del Sachsenring ci ha insegnato molto e dobbiamo sfruttarlo per migliorare, questo è lo spirito. L’obiettivo per domani è fare un bel giro in qualifica, voglio partire il più avanti possibile”.

Il compagno di squadra Aleix Espargaro, invece, ha ottenuto il settimo tempo: “Bene essere in Q2, peccato per il mio giro veloce dove ho perso molto tempo dietro a Morbidelli, poi mi sono dovuto rilanciare ma non avevo più il miglior grip della gomma nuova. In ogni caso mi sto trovando bene, non era per nulla facile essere veloci oggi. Ci sarà da analizzare bene i dati per scegliere la gomma giusta, i riferimenti dello scorso anno sembrano non essere indicativi sotto questo punto di vista”.

Seconda wildcard stagionale per Lorenzo Savadori, che continua a lavorare con il Test Team Aprilia per sviluppare la RS-GP sia in ottica futura sia a sostegno del lavoro del team ufficiale: “Una giornata abbastanza positiva, sono soddisfatto della nostra prestazione. Il nostro scopo qui è di lavorare per Aprilia, con qualche nuovo componente, cercando poi di fare il meglio possibile in pista. Siamo tutti molto vicini ed ora analizzeremo bene i dati per vedere di fare un passo avanti ulteriore domani. Ho avuto ancora qualche problema con l’affaticamento al braccio, ma in netto miglioramento: sotto questo punto di vista non sono preoccupato”.