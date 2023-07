Atp Gstaad 2023, Ramos Vinolas e Cachin si contenderanno il titolo: sconfitti Kecmanovic e Medjedovic

Saranno Albert Ramos-Vinolas e Pedro Cachin a contendersi il titolo dell’ATP 250 di Gstaad in una finale decisamente a sorpresa. Due semifinali a senso unico quest’oggi in Svizzera, con lo spagnolo che nel primo match di giornata ha avuto la meglio per 6-2 6-3 ai danni di Miomir Kecmanovic, mettendio in mostra un tennis più efficace su questa terra battuta in altura. Si ferma in semifinale anche la corsa dell’altro serbo, il giovane talento Medjedovic. Anche per lui una sconfitta netta, per 6-3 6-1 per mano dell’argentino Cachin.

Per Cachin, arrivato solamente lo scorso anno in pianta stabile sul circuito maggiore dopo tanta gavetta nei challenger, è una grande occasione per centrare il primo successo in carriera a questo livello. Lo spagnolo senza dubbio ha un palmares decisamente più importante ma non stava vivendo una grande stagione, quindi l’evento elvetico potrebbe rappresentare un po’ una rinascita. Non ci sono precedenti tra i due.