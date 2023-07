Atp Gstaad 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 17 luglio con Thiem

Ecco il programma di lunedì 17 luglio dell’Atp di Gstaad 2023. Sulla terra rossa in Svizzera primo giorno dedicato al main draw. Non ci saranno azzurri impegnati in singolare, sulla Roy Emerson Arena il piatto forte riguarda sicuramente l’esordio di Dominic Thiem atteso dal francese Muller. Ecco l’ordine di gioco completo, si parte dalle 10.30 del mattino.

Roy Emerson Arena

Ore 10.30 – Bonzi vs Altmaier

A seguire – Munar vs Ritschard

A seguire – Muller vs Thiem

Non prima delle 17.30 – Huesler vs Rodionov

Court 1

Ore 11 – Djere vs Bergs

A seguire – Medjedovic vs Zhang

Non prima delle 15.30 – Stricker/Wawrinka vs Sabanov/Sabanov

A seguire – Carballes Baena/Martinez vs Doumbia/Reboul