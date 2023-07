Olimpia Milano, ufficiale l’addio di Napier: il comunicato del club

Tramite un comunicato ufficiale, l’Olimpia Milano ha reso noto l’addio di Shabazz Napier. Il cestista statunitense con cittadinanza portoricana non ha trovato l’accordo con il club per il prolungamento del contratto e non farà dunque parte del roster nella prossima stagione. “L’Olimpia Milano ringrazia Shabazz Napier per la stagione trascorsa insieme e gli rivolge i migliori auguri per il suo futuro” si legge nella nota. Nel futuro di Napier ci sarà la Stella Rossa di Belgrado, con cui firmerà un biennale.