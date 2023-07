Bayern Monaco, Hoeness conferma l’interesse per Kane: “Se non cambia idea, sarà nostro”

Il Bayern Monaco ha scoperto le carte in tavola e rivelato in maniera chiara e tonda, tramite il presidente onorario Uli Hoeness, di voler acquistare Harry Kane. “Tutte le volte che abbiamo parlato ha espresso il desiderio di giocare con il club campione di Germania. Se non cambia idea sarà un nostro giocatore e il Tottenham cederà – ha spiegato Hoeness – Kane vuole giocare una competizione europea e il Tottenham non si è qualificato, mentre noi sì. Oltre a questo, ha anche l’opportunità di giocare per uno dei club più prestigiosi d’Europa“. Secondo la stampa tedesca, il club bavarese avrebbe già trovato l’accordo con il calciatore, ma resta ancora da convincere il Tottenham, determinato a fare tutto il possibile per blindarlo. Gli Spurs chiedono circa 100 milioni di euro, ma se la cessione non dovesse concretizzarsi rischierebbero di perdere il giocatore a parametro zero tra dodici mesi.