ATP Finals Torino 2023: Tsitsipas niente warm up al Pala Alpitour. Si riscalderà alla Stampa?

TORINO

Stefanos Tsitsipas non ha svolto il warm up al Pala Alpitour. Programmato per le ore 11.15, il greco non si è presentato per il riscaldamento che anticipa il suo esordio alle Nitto ATP Finals 2023 contro l’azzurro Jannik Sinner. Nelle ultime due giornate il numero 6 del mondo si è fermato per dei dolori al gomito a quindici minuti dalla fine delle rispettive sessioni. Per il momento niente allarmismi, dato che alle 12.00 il greco ha fissato un allenamento al Circolo della Stampa, situato di fianco all’impianto che ospita la kermesse. Il programma di gioco inizierà a mezzogiorno e al Pala Alpitour Stefanos avrebbe dovuto lasciare il campo alle 11.40 per consentire i preparativi del primo match di giornata. Potrebbe dunque aver scelto di svolgere unicamente la sessione programmata nel circolo di appoggio. Alle 11.15 ha svolto regolarmente il suo riscaldamento Jannik Sinner, allo stesso modo alla Stampa si è allenata anche la riserva Hubert Hurkacz.