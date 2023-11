ATP Finals Torino 2023, Sinner: “La vittoria con Djokovic è diversa, lui lo guardavo in tv”

“Battere Djokovic è diverso. Avevo già sconfitto Alcaraz quando era numero 1 del mondo, ma questa volta è diverso perché siamo giocatori di generazioni diverse. Nole lo guardavo in tv”. Le parole di Jannik Sinner dopo la sorprendente vittoria su Novak Djokovic per 7-5 6-7(5) 7-6(2) nella seconda giornata del gruppo verde delle Nitto ATP Finals 2023. Il Pala Alpitour è in tripudio per l’azzurro, che non riesce però a mettere al sicuro la qualificazione alla semifinale. Resta un valzer a tre con il serbo ed il danese Holger Rune, suo prossimo avversario. “L’atmosfera mi ha aiutato, sui punti decisivi per me può fare la differenza. Quest’anno sono cresciuto molto e come dico sempre a ventidue anni puoi solo imparare e migliorare. Affrontavo un 24 volte campione Slam in casa, sono circostanze particolari e anche in caso di sconfitta sarei stato contento della mia performance – racconta il numero 4 del mondo -. Adesso arriva subito il momento di concentrarmi sulla partita contro Rune. Sono contento di affrontarlo di nuovo, ma prima dovrò riposare. Il miglior modo per recuperare? Dormire. Mi allenerò poco e dipenderà da come mi sentirò al risveglio. Per esempio prima del match con Shelton a Shanghai non avevo dormito. Vedremo cosa deciderò”.