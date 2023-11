NBA 2023/2024: vincono i Lakers, Golden State cede ai Timberwolves di Towns. Ok Miami

Nella notte italiana sono andati in scena dieci incontri valevoli per la regular season NBA 2023/2024, ma anche per il torneo di metà stagione. Ad aprire le danze è stata la vittoria dei Miami Heat, che hanno sconfitto per 111-105 gli Charlotte Hornets nel segno di Jimmy Butler (32 punti a referto). Successi anche per gli Atlanta Hawks (su Detroit) e i Brooklyn Nets (sugli Orlando Magic), mentre ai Philadelphia 76ers non sono bastati i 39 punti di Joel Embiid. A trionfare sono stati infatti gli Indiana Pacers, che continuano a volare (terzi a Est) trascinati da Tyrese Haliburton: per lui 33 punti, 7 assist e 12 rimbalzi stanotte.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Bene Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans, vittoriosi rispettivamente contro San Antonio e Dallas, così come gli Utah Jazz, guidati da Clarkson al successo per 115-99 contro Portland. Zero punti e un solo rimbalzo per Simone Fontecchio nei 16 minuti trascorsi in campo. Il solito Nikola Jokic ha sfoggiato una tripla doppia (33 punti e 12 assist) nel successo dei suoi Denver Nuggets contro i Clippers, mentre i Minnesota Timberwolves hanno mandato al tappeto i Golden State Warrios orfani di Curry (e, di fatto, anche di Green e Thompson, entrambi espulsi dopo minuti) grazie ad un KAT (Karl-Anthony Yowns) da 33 punti e 11 rimbalzi. Infine, i Los Angeles Lakers hanno passeggiato contro Memphis, imponendosi per 134-107. Doppie doppie per Antohny Davis (19 punti e 11 rimbalzi) e Austin Reaves (16 punti e 12 rimbalzi), mentre LeBron James si è fermato a 16 punti e 9 assist (con 6 rimbalzi).