Atp Finals Torino 2023, è già record di incassi al Pala Alpitour

Si avvicinano le Nitto Atp Finals di Torino 2023 ed è già record di incassi al Pala Alpitour. E’ caccia ai biglietti per il prestigioso torneo di tennis che chiude la stagione e che proporrà al pubblico piemontese i migliori otto della race di quest’anno, e la prevendita è ancora in corso, ma al 18 settembre con un incasso di 14.336.688,20 euro (+56% rispetto allo stesso giorno del 2022) a fronte di 118.651 tagliandi venduti è già record con due mesi di anticipo rispetto alla scorsa edizione. Sono già qualificati, come è noto, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, a un passo dall’obiettivo anche Jannik Sinner quanto della race. Appuntamento fissato dal 12 al 19 novembre.