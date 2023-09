Lecce-Genoa, D’Aversa: “Partita difficile e scontro salvezza, servirà equilibrio”

“Quella di domani sera è una gara difficile. Il Genoa ha operato in maniera importante sul mercato e lo ha dimostrato anche nell’ultima gara contro il Napoli. Portano densità e cercano di sfruttare al meglio le ripartenze, sarà una partita in cui è necessario giocare con il massimo equilibrio”. Lo ha detto l’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa, alla vigilia del match contro il Genoa: “Dispiace per chi non ci sarà, ma domani verranno sostituiti con calciatori importanti. Per il reparto arretrato scenderà in campo uno tra Touba e Blin, ma ancora non ho deciso. Abbiamo svolto un lavoro diverso per chi ha giocato a Monza e chi non, avendo anche un giorno in meno rispetto all’avversario per preparare la partita. Non è un alibi, ma la programmazione sarebbe stata diversa. Al tempo stesso, però, non dobbiamo caricare eccessivamente l’incontro, perché si tratta di uno scontro salvezza importante nel nostro percorso”.