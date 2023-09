Skateboarding, Malagò: “Mondiali park a Roma? Sembrava impossibile, è un sogno”

“Sembrava impossibile immaginare che un giorno sarebbe accaduto tutto questo. Il presidente Sabatino Aracu ha avuto la caparbietà di combattere per anni e il resto è venuto dopo la consacrazione dello skateboard nel programma olimpico“. Sono queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della presentazione dei Mondiali di skateboard park, in piazza del Campidoglio a Roma.

“Il futuro è vostro, i dati di audience sono impressionanti così come l’appeal per le nuove generazioni, e gli atleti qualificati a Parigi sono quelli con l’età più bassa mentre a Los Angeles la disciplina sarà inserita in pianta stabile“, ha aggiunto Malagò che ha poi ribadito: “Quello che ha fatto Aracu è un sogno, è stato come se i pianeti si allineassero. Ne sono felice per la mia città e il Coni, per il Paese“.