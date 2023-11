Belgio, Tedesco soddisfatto del primo posto: “Essere testa di serie è un vantaggio”

Dopo la netta vittoria sull’Azerbaigian che è valsa per il Belgio il primo post nel girone di qualificazione a Euro 2024, il CT dei Diavoli Rossi Domenico Tedesco ha mostrato la sua soddisfazione in conferenza stampa: “Sono davvero contento, siamo primi nel girone ed è una bella sensazione. Inoltre essere nella prima fascia del sorteggio è davvero un piccolo vantaggio. Lukaku ha fatto una grande gara oggi. Prima della partita avevo detto che era in gran forma ed è vero. Anche Doku è stato fantastico: è un top player ma è ancora giovane e può ancora migliorare“.

Tedesco ha poi concluso: “Non sono io ad essere imbattuto, è tutta la squadra ad essere imbattuta. Tuttavia, ci sono ancora margini di miglioramento. Abbiamo due amichevoli molto importanti a marzo per preparare l’Europeo e c’è la possibilità che giocheremo a giugno prima del torneo. I tifosi potranno ancora vederci e sostenerci prima della manifestazione“.