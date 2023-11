ATP Finals: che vincente di Sinner in recupero contro Djokovic (VIDEO)

di Christian Deiuri 1

Dopo aver perso il secondo set al tie break è arrivata la reazione nel terzo parziale per Jannik Sinner. Il campione altoatesino infatti nel sesto gioco si è procurato due palle break grazie ad uno strepitoso recupero col rovescio su cui Novak Djokovic non ha potuto nulla. Il numero uno del tennis azzurro ha poi realizzato il break grazie ad un vincente direttamente in risposta, portandosi così avanti 4-2 nel terzo set.