Atp Finals, Binaghi: “Lotteremo per Torino città ospitante, anche dopo il 2025”

Il presidente della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), Angelo Binaghi, ha risposto alla domanda sulla destinazione delle prossime edizioni delle ATP Finals. Il mandato di Torino, che è iniziato nel 2021, terminerà nel 2025.

“Lotteremo per Torino, credo che le prossime potranno essere ancora qui“: Binaghi lo ha detto al convegno ‘Sport è prevenzione, il tennis allunga la vita‘. Entro il prossimo anno infatti si dovrà decidere la prossima città ospitante e Torino sta lavorando per confermarsi per un secondo mandato o almeno per ottenere un bonus di due anni. Questo giustificato come una sorta di “risarcimento” per le prime due edizioni, che erano state segnate dal Covid.

“Torino – ha rimarcato Binaghi – è stata una scoperta straordinaria. Ci ha stupiti da tutti i punti di vista, ed è una meraviglia che aumenta di anno in anno. Le autorità locali hanno permesso la non interruzione dei trasporti durante lo sciopero generale. L’altro giorno il sindaco ha avuto un ruolo fondamentale nel fare sbloccare dalla prefettura mille posti per seguire la manifestazione, che sono andati via nell’arco di pochi minuti“, conclude il presidente.