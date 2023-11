Milan, Bennacer promette: “Mai all’Inter come Calhanoglu. Le sconfitte nei derby? Una fase di passaggio”

“Non posso dire che rimarrò qui tutta la carriera perché non si sa mai quello che potrà accadere domani. Ma so già che un domani non andrò mai all’Inter. Questo è sicuro”. La promessa la fa Ismael Bennacer nel corso di un’intervista sul canale Youtube di Instant Foot. Il centrocampista del Milan, che sta rientrando dopo un lungo infortunio, dichiara che non imiterà Hakan Calhanoglu: “Sinceramente non sapevo che si sarebbe trasferito all’Inter. Io sapevo che lui voleva restare con noi, poi evidentemente non hanno trovato un accordo sul rinnovo. Siamo rimasti amici, ma non in campo: lì non ho amici. Lo rispetto, però quando ho visto che sarebbe andato all’Inter ho detto ‘Ma no! Non può essere vero'”, ha aggiunto Bennacer. A proposito di Inter, si parla anche delle sconfitte nei derby: “Li abbiamo preparati tutti bene. Posso solo dire che è una fase di passaggio. C’era un momento in cui il Milan li vinceva sempre”.

Il calciatore algerino torna anche sul momento in cui ha deciso di accettare il trasferimento al Milan: “Non ho mai guardato il contratto, sapevo che i soldi prima o poi sarebbero arrivati. Ho scelto il Milan per il progetto sportivo. Volevo andare a giocare in un grande club e l’ho fatto. Si tratta di una società top, all’inizio non riuscivo ancora a realizzare la grandezza di questo club. Amo questo club e in campo do tutto”.