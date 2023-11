F1 GP Las Vegas 2023, Russell: “Impossibile andare meglio di così. Proverò a fare una gara pulita”

“Credo non fosse possibile andare meglio di così. Queste gomme non funzionano al meglio in condizioni fredde, quindi vedremo se riusciremo a farli funzionare bene in gara”. Questa l’analisi di George Russell, che partirà dalla terza posizione nel GP di Las Vegas di F1. “Difficile fare una previsione, io proverò a fare una gara pulita. Questo è fondamentale, perché quando ho commesso degli errori non abbiamo ottenuto risultati anche con la vettura competitiva”, ha concluso Russell.