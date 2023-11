Atp Finals 2023, Zverev: “Venerdì sarò il primo tifoso di Medvedev”

La sconfitta contro Daniil Medvedev in due set col punteggio di 7-6(7) 6-4 in poco più di novanta minuti di gioco non abbatte Alexander Zverev. Che anzi si adopera di ironia e fiducia alla luce di un cammino alle Atp Finals che si è complicato dopo l’ottimo esordio. Adesso per lui le possibilità di qualificazione non dipendono più solo dall’esito del suo match contro Rublev. Deve vincere, ma anche sperare che il numero 3 al mondo riesca ad imporsi su Alcaraz. “Sarò il suo tifoso numero uno nel pianeta, è una novità, vediamo come va..”, ha detto Zverev dopo la sconfitta, aggiungendo: “In questo momento le cose non dipendono da me. Daniil sta giocando molto bene, penso che abbia buone possibilità di vincere”. Poi però c’è anche autocritica: “In una partita come questa le emozioni sono sempre tante. A tratti la partita è stata frustrante, non vincere il primo set è stato davvero cruciale. Sento che sto giocando bene, ma ora le cose sono di nuovo fuori dal mio controllo. Se Alcaraz vince, avanzerà in semifinale. È frustrante, perché penso che il tennis che ho giocato oggi forse meritasse di più di una sconfitta in due set. Ma ripeto. Non c’è nessuno che devo incolpare: la colpa è solo mia”.