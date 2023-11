Nba, i risultati della notte: Boston vince a Philadelphia, Banchero col canestro vittoria a Chicago

I Boston Celtics vincono il big match ad Est e battono 117-107 in trasferta i Philadelphia 76ers, riprendendosi così il primato della classifica, senza Jaylen Brown e Kristaps Porzingis e con un 18/50 da tre. Bastano i 29 punti del solito Jayson Tatum, i 27 di Derrick White, oltre ai 18 di Jrue Holiday e i 14 di Al Horford. Quintetto tutto in doppia cifra, ma senza acuti, per i Sixers. Joel Embiid chiude con 20 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, mentre Tyrese Maxey si accontenta di 20 (con 6/15 al tiro). Sempre ad Est, risalgono gli Orlando Magic che battono 96-94 i Chicago Bulls sprecando però il +19 al terzo quarto e affidandosi al canestro vittoria di Paolo Banchero a 1.8 secondi dalla fine. Da un italiano all’altro, Danilo Gallinari va in doppia cifra (10 punti, 6 rimbalzi, 1 assist) nella sconfitta (117-130) dei suoi Washington Wizards contro i Dallas Mavericks che gestiscono un vantaggio mai in discussione con Luka Doncic (26 punti, 7 rimbalzi e 10 assist) e Tim Hardaway (31 punti).

Dopo due sconfitte consecutive, i Phoenix Suns tornano al successo e interrompono la striscia dei Minnesota Timberwolves. Trentuno punti a testa per il rientrante Devin Booker e Kevin Durant, mentre gli ospiti non vanno oltre quota 25 fatta registrare da Karl-Anthony Towns. Vittoria per i Sacramento Kings sul campo dei Los Angeles Lakers, sconfitti 125-110. Alla fine l’unica consolazione per i gialloviola è il solito record di LeBron James che chiude con 28 punti, 10 rimbalzi e 11 assist e diventa il secondo giocatore più anziano a far registrare una tripla doppia.

Negli altri risultati, arriva il quarto successo nelle ultime cinque per i New York Knicks che superano 116-114 gli Atlanta Hawks. Vittoria per i Cleveland Cavaliers per 109-95 sul campo dei Portland Trail Blazers. Sorridono i Milwaukee Bucks (senza Antetokounmpo) con la vittoria per 128-112 sui Toronto Raptors, grazie ai 37 punti e 13 assist di Lillard.

I risultati

Washington Wizards – Dallas Mavericks 117-130

Atlanta Hawks – New York Knicks 114-116

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 107-117

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 112-128

Chicago Bulls – Orlando Magic 94-96

Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves 133-115

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 110-125

Portland Trail Blazers – Cleveland Cavaliers 95-109