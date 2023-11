Atp Finals 2023, Medvedev: “Farò del mio meglio contro Alcaraz”

“Dal punto di vista mentale è stato un match molto duro. Io ero partito bene, ma poi Zverev è salito di livello mentre io sono calato. Nel tie-break sono stato bravo e fortunato. Oggi Alcaraz ha giocato meglio di quanto fatto contro Zverev e mi aspetto ancora una partita molto dura e complicata”. Lo ha detto Daniil Medvedev dopo la vittoria in due set 7-6(7) 6-4 su Alexander Zverev che gli ha permesso di staccare il pass per le semifinali delle Atp Finals. “Sono contento di essermi ritrovato verso la fine del primo set e di aver iniziato a giocare meglio – ha aggiunto il russo – La fine di entrambi i set è stata molto equilibrata, al tie-break lui ha avuto anche un set point sul suo servizio. Sono contento, davvero, perché quest’anno match come questi li avrei persi e invece sono contento di averla spuntata. Ma questo è un torneo strano perché anche se sono già in semifinale ci tengo a non perdere il ritmo”.

Venerdì il confronto con Alcaraz sarà decisivo per le sorti del girone e Zverev ha detto che sarà “il primo tifoso di Medvedev” visto che le sue speranze sono legate alla vittoria del numero 3 al mondo: “È normale, vuole qualificarsi. Non conosco tutti gli scenari. Sicuramente se battessi Carlos, sarebbe la cosa migliore per lui. Quindi è normale. Vorrei lo stesso. Farò del mio meglio per giocare contro Carlos”.