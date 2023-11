Atp Finals 2023, Sinner-Rune vola negli ascolti: oltre 3 milioni di spettatori tra Rai e Sky

Ancora ottimi ascolti per le sfide delle ATP Finals 2023 con Jannik Sinner protagonista. La partita che ha visto contrapposti l’azzurro e Holger Rune, trasmessa in diretta su Rai 2 in prima serata, segna il 13,4% di share con 2 milioni 581 mila spettatori. Su Sky invece il match ha fatto registrare 653.000 telespettatori (con il 3.5% di share). Sforata quindi la quota di tre milioni (3.332.000 il dato esatto) di spettatori totali, proprio come accaduto all’esordio contro Novak Djokovic. E l’avventura continua visto che Sinner è diventato il primo italiano in semifinale alle ATP Finals. E per il prossimo appuntamento la quota record di spettatori può salire ancora.