Skeleton, Coppa del Mondo: Grotheer vince la prima tappa in Cina, Gaspari ottavo

Christofer Grotheer si aggiudica la prima tappa di Coppa del mondo di skeleton, al via sull’avveniristico impianto di Yanqing, in Cina. Una seconda discesa vicina alla perfezione ha permesso al tedesco di chiudere la gara con il tempo totale di 2’01″20, ben 43 centesimi meglio del primo dei padroni di casa Chen Wenhao e 48 prima dell’altro asiatico Yen Wengang. Il sudcoreano Jung Seunggi si piazza al quarto posto, mentre l’altro cinese Yin Zheng è quinto. Buona la gara degli azzurri, in particolare quella di Mattia Gaspari, che sale al sesto posto al termine della prima run e poi scalato all’ottavo finale con un distacco dal vincitore di 1″40. Amedeo Bagnis chiude al tredicesimo posto la gara d’esordio, recuperata grazie ad una buona seconda run, dopo il 16/o posto della prima.