F1 GP Las Vegas 2023, Wolff: “Non è successo niente, ridicolo parlare di figuraccia per un tombino”

“Non è successo niente. Siamo al giovedì sera e c’è una sessione di prove libere che non faremo. Sigilleranno i tombini e nessuno ne parlerà domani mattina”. Toto Wolff minimizza quanto accaduto nella notte italiana, quando la Ferrari di Carlos Sainz è stata danneggiata in modo serio da un tombino che si è alzato dalla pista del GP di Las Vegas. Il team principal della Mercedes insiste: “E’ completamente ridicolo parlare di danno di immagine. Sono le prime libere, come si può anche solo provare a parlare male di un evento che introduce un nuovo standard per tutto? Stiamo discutendo di un fottuto tombino che si è sollevato, cosa che peraltro era già successa in passato. Bisogna dare credito alle persone che hanno organizzato questo gran premio, portando il nostro sport a un livello di grandezza che non aveva mai avuto in passato”.